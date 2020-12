Insólito Chave do totoloto 5, 6, 7, 8, 9 e 10 gera perplexidade e acusações de fraude Por

Os números 5, 6, 7, 8, 9 e 10 formam a chave do sorteio do totoloto de África do Sul. E como se a coincidência não bastasse, há ainda um número elevado de vencedores: 20. Há perplexidade, mas também acusações de fraude. Veja aqui o resultado oficial.

Uma sequência incomum forma a chave do totoloto de África do Sul, o que provocou surpresa, mas não só. É que há um número elevado de apostadores que ganharam o primeiro prémio (20, no total), o que é de todo incomum.

Em jogo, no último sorteio, da passada terça-feira, estava um jackpot de 5,7 milhões de rands (cerca de 307 mil euros), prémio que foi dividido pelos 20 apostadores, sendo que cada vencedor vai ganhar um valor que ronda 339 euros.

“Parabéns aos 20 vencedores do sorteio PowerBall desta noite. Estes números podem ser surpreendentes, mas vemos que muitos apostadores optaram por esta sequência”, pôde ler-se, na página oficial do Twitter do sorteio.

E como à chave estranha se junta um anormal número de premiados, há quem fale em “farsa” e peça uma investigação ao sorteio.

Poucas pessoas acreditaram em coincidências e solicitam um inquérito. O organismo que regula o sorteio, a Comissão Nacional de Lotarias da África do Sul, concorda que a chave é estranha e garante que irá proceder a uma averiguação.

“Se verificarmos que houve algo de errado, tomaremos medidas”, garante o porta-voz do regulador, Ndivhuho Mafela, em declarações à AFP.

Refira-se que é muito raro verificar-se vencedor no sorteio, um pouco à semelhança do Euromilhões, ainda que as probabilidades do Powerball sejam maiores. Já se verificaram mais do que um vencedor a partilhar o primeiro prémio, mas nunca duas dezenas com uma chave surpreendente.

Em março de 2003, num jackpot, houve, no entanto, 33 jogadores premiados, de acordo com a AFP.

Eis o vídeo do sorteio: