Desporto Vitória de Guimarães celebra Dia da Mulher com frases nas camisolas (com vídeo) Por

O Dia Internacional da Mulher – celebrado a 8 de março – foi antecipado pelo Vitória de Guimarães. Este domingo, os jogadores vimaranenses subiram ao relvado do Estádio D. Afonso Henriques com frases alusivas a essa data, no lugar onde normalmente estão os seus nomes.

O resultado do encontro entre o Vitória de Guimarães e o Belenenses (0-0) foi apenas um pormenor para a iniciativa levada a cabo pelos minhotos.

Em conjunto com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e com a União de Mulheres Alternativas e Resposta (UMAR), com esta iniciativa, o clube procurou alertar a “obrigatoriedade do fim da violência e do abuso de mulheres”.

No lugar dos habituais nomes dos jogadores, as camisolas mostravam frases “mulheres estudam mais, mas recebem menos”, “uma em cada três mulheres sofreu de violência na vida”, “140 milhões são vítimas de mutilação genital”, “tráfico humano: 80 por cento são mulheres” e “direitos das mulheres, direitos humanos”.

Num comunicado, o Vitória de Guimarães indica que, mesmo tendo sido criado no século XIX, num “contexto das lutas feministas por melhores condições de vida e de trabalho e pelo direito ao voto”, os direitos das mulheres “persistem em pleno século XXI”.

Veja o vídeo, divulgado nas redes pelo próprio clube.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar