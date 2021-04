Desporto FC Porto a quatro pontos do Sporting após bater Vitória de Guimarães Por

O FC Porto derrotou o Vitória de Guimarães, esta noite, por 1-0, em jogo realizado no Estádio do Dragão, a contar para a 28.ª jornada da I Liga.

Marega marcou, aos 49 minutos, o golo que permitiu à formação orientada por Sérgio Conceição chegar ao sétimo triunfo consecutivo, igualando a melhor sequência neste campeonato.

Com o triunfo, o FC Porto chegou aos 66 pontos, ficando a quatro do líder Sporting, que ontem empatou com o Belenenses SAD. Já o Vitória permanece no sexto posto, com 38 pontos.