Desporto Benfica bate Vitória com ‘bis’ de Seferovic Por

O Benfica derrotou esta noite o Vitória de Guimarães, por 1-3, em jogo realizado no Estádio D. Afonso Henriques, a contar para a 34.ª e última jornada da I Liga.

Com dois golos, aos 48 e 58 minutos, Seferovic ofereceu os três pontos às águias e ganhou vantagem sobre Pedro Gonçalves (entrou em campo mais tarde), do Sporting, na luta pelo troféu de melhor marcador do campeonato, chegando às 22 finalizações.

Jorge Fernandes ainda reduziu para a equipa de Guimarães, aos 63, com Everton a fixar o resultado final, já nos descontos.

Com o triunfo, o Benfica termina a I Liga 2020/21 com 76 pontos, no terceiro lugar, e colocou um ponto final das aspirações europeias do Vitória. Os conquistadores, com 43 pontos, cederam o sexto lugar ao Santa Clara, que chegou aos 46 pontos após golear o Farense.