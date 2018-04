Desporto Vídeo: Mais um grande golo de Cristiano Ronaldo no treino Por

Cristiano Ronaldo voltou a apontar um grande golo, desta vez no treino desta terça-feira do Real Madrid, na preparação do encontro com o Athletic Bilbao, que se disputa nesta quarta-feira. Um remate com classe, num apronto onde o internacional português deixou o guarda-redes pregado ao solo, por diversas vezes. Veja o vídeo.

A paixão de Ronaldo pelo futebol não é comprovada apenas nos grandes jogos, nos palcos das maiores competições do desporto-rei. É no recato dos treinos que o português aperfeiçoa a sua máquina, a máquina de fazer golos, grandes golos.

No treino de hoje do Real Madrid, CR7 mostrou a classe habitual. Mas mostrou algo que, porventura, pode passar ao lado dos adeptos menos atentos: o modo como se entrega aos treinos, como trabalha, como se entrega a cada lance, mesmo que o golo de um treino não tenha contabilidade no placard.

Cristiano Ronaldo não é apenas um sobredotado, que recorre à sua genialidade para proporcionar alegrias aos adeptos. Ele é um génio sobredotado que se empenha.

Veja o vídeo:





