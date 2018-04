Desporto Vídeo: Título do PSV festejado de forma impressionante nas ruas Por

O PSV sagrou-se campeão holandês na tarde deste domingo, depois da vitória sobre o Ajax. A festa prossegue, com os adeptos a proporcionarem um ambiente arrepiante. Veja os vídeos.

Recuperado o título de campeão após o triunfo do Feyenoord na temporada passada, o PSV teve o domingo ‘perfeito’, ao conquistar a ‘Eredevisie’ com um triunfo sobre o rival Ajax.

A vitória, por 3-0, permitiu uma vantagem de 10 pontos quando há apenas nove por disputar.

A festa do título começou ainda dentro do estádio, mas estendeu-se às ruas da cidade e prolongou-se noite dentro, com uma multidão de adeptos a criar um ambiente memorável.

