Vídeo: Salvam mulher de afogamento no meio da tempestade

Uma mulher cometeu o inconsciente ato de mergulhar no mar durante a tempestade Emma, que tem devastado o Reino Unido, obrigando a que um grupo de pessoas interviesse para que não ficasse presa nas águas. Veja o vídeo.

A tempestade Emma tem devastado o Reino Unido nos últimos dias, com chuvas intensas, neve, e uma forte agitação marítima.

Ainda assim, mesmo com este cenário, houve quem decidisse mergulhar no mar de Sandycove, em Dublin. Foi o caso de uma mulher, que acabou por ser salva por um grupo de pessoas, quando estava já em pânico, no meio das águas, à medida que as ondas embatiam com estrondo nas rochas.

Um dos presentes atirou uma bóia de salvamento para a água, de forma a que a mulher conseguisse voltar a terra.

As imagens foram divulgadas nas redes sociais, com a vítima do incidente a ser também alvo de muitas críticas pela atitude inconsciente e irresponsável de mergulhar no mar naquele estado, colocando não só a sua vida em risco, mas também a de quem a tentou ajudar.

Veja o vídeo.

