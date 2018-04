Vídeo: Ronaldo imperturbável antes do penalti decisivo frente à Juventus

Numa eliminatória emocionante nos quartos de final da Liga dos Campeões, coube a Cristiano Ronaldo a responsabilidade de decidir a passagem do Real Madrid, aos 98 minutos, na marcação de uma grande penalidade. As imagens mostram a concentração de Ronaldo, perante a motivação dos colegas ou as ‘picardias’ dos adversários. Veja.