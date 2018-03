Desporto Vídeo: Ronaldo exibe Bugatti a estrela da NFL Por

Cristiano Ronaldo e Odell Beckham Jr. são dois nomes destacados no mundo do desporto. Ainda que em galáxias diferentes, os dois craques uniram forças esta sexta-feira, numa campanha da Nike. Ronaldo ofereceu uma ’tour’ do seu Bugatti a Odell Beckham, para delírio do craque (e das redes). Veja o vídeo.

Ronaldo é detentor de cinco Bolas de Ouro, enquanto Odell Beckham Jr. venceu o NFL Pro Bowler em três ocasiões. Os dois craques aproveitaram uma campanha da Nike, marca que os patrocina, para cimentarem um relação que fizeram questão de mostrar bem disposta.

Se Ronaldo partilhou uma fotografia de ambos, com cada um a assinar as botas do outro, Odell Beckham foi mais longe e partilhou vários vídeos de apreciação ao Bugatti de Ronaldo.

A estrela da NFL até brincou com o português, considerando “desrespeitoso” para o carro ter estampado o logótipo de Ronaldo, “CR7”.

Veja o vídeo e, em baixo, a publicação de Ronaldo.

