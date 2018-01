Local Vídeo: O resgate dos feridos do incêndio na associação em Tondela Por

A Força Aérea divulgou um vídeo das operações que permitiram o resgate de oito vítimas do incêndio em Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela.

Para que o transporte das vítimas fosse possível, os helicópteros EH-101 ‘Merlin’ tiveram de ser reconfigurados, permitindo levar quatro vítimas em cada um dos aparelhos.

Em conjunto, os helicópteros da Esquadra 751 realizaram, nesta missão em Tondela, nove horas de voo.

Estas oito vítimas foram transportadas para o Porto. Duas encontram-se no Hospital de São João com prognóstico reservado, enquanto outras quatro estão “clinicamente estabilizadas”, permanecendo internadas no mesmo hospital.

Outra vítima encontra-se internada no Hospital da Prelada e outra no Hospital de Santo António.

Recorde-se que o incêndio deflagrou durante um jantar numa associação recreativa em Vila Nova da Rainha, tendo feito oito mortos e 38 feridos, entre graves e ligeiros.

