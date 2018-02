Acidentes Vídeo: Portugueses sofrem acidente aparatoso no rali da Galiza Por

Dois pilotos portugueses que participavam no campeonato de ralis da Galiza sofreram um aparatoso acidente, a bordo de um Citroën DS3 R5. Veja o vídeo, com seis segundos assustadores. Ricardo Costa e Rui Vilaça escaparam sem ferimentos graves. Veja o vídeo.

A dupla portuguesa, que participava no campeonato de ralis da Galiza, sofreu um grave acidente, em Espanha.

Ricardo Costa perdeu o controlo do Citroën DS3 R5, que se despistou e capotou.

As imagens são brutais. No entanto, apesar do aparato, nem o piloto, nem o navegador Rui Vilaça sofreram ferimentos.

Veja o vídeo:

