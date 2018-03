EUA Vídeo: Ponte que caiu ficou ‘pronta’ no sábado Por

Uma ponte pedonal cujo tabuleiro tinha sido concluído no sábado colapsou, esta tarde, junto à Universidade da Flórida, nos EUA.

Como ainda não estava a funcionar, não havia ninguém a atravessar a ponte no momento do acidente.

Porém, o colapso da estrutura, de 53 metros e cujo peso atingia as 950 toneladas, soterrou várias viaturas que circulavam por baixo, algumas das quais ficaram esmagadas pelas placas de betão.

As autoridades não avançaram números oficiais, mas admitem a existências de vítimas mortais e de múltiplos feridos.

Várias pessoas foram já resgatadas dos escombros e transportadas para os hospitais.

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida 109 com a Rua 8.

A ponte ficou com o tabuleiro pronto no passado sábado, mas devia continuar em obras (de acesso e acabamentos) até ao próximo ano. A construção começou no verão do ano passado.

Em comunicado, a Universidade Internacional da Flórida lamentou o incidente.

“Estamos chocados e devastados com os acontecimentos trágicos que decorreram na ponte pedonal. De momento, estamos envolvidos nos trabalhos de resgate e recolhendo informação. Estamos a trabalhar em colaboração com as autoridades e equipas de socorro no local”.

As obras de construção da ponte custaram 14,2 milhões de dólares, cerca de 11,5 milhões de euros.

Na parte sul da estrutura, alguns pilares continuam de pé, para espanto de quem vê o resto da estrutura completamente destruída.

