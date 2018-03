Insólito Vídeo: Polícia destrói Ferrari e acaba em tribunal Por

Um britânico vai processar a polícia de West Midlands (Inglaterra) por ter destruído o Ferrari 458 Spider que tinha apreendido há mais de um ano.

O veículo foi apreendido porque, para além de não ter seguro válido, estava classificado como impróprio para circulação, como a polícia revelou ao Mirror.

As imagens da destruição do Ferrari chegaram ao conhecimento do proprietário do automóvel, o empresário Zahid Khan, de 31 anos.

“Fiquei fisicamente doente”, garantiu.

Zahid Khan anunciou que vai processar a polícia, uma vez que apresentou toda a documentação referente ao Ferrari 458 Spider.

De acordo com o empresário, a polícia mandou-o parar por suspeitar do roubo do Ferrari, que demorara seis meses a ser restaurado.

Zahid Khan garantiu ter apresentado os recibos da compra da ‘bomba’, num leilão, e dos trabalhos de restauro. No entanto, o Ferrari foi apreendido.

“Não tinham o direito de destruir o meu carro”, insistiu: “Os meus advogados já enviaram uma carta à polícia a informar que vou recorrer à justiça”.

