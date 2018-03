Desporto Vídeo: “Ninguém será comparado comigo”, diz Cristiano Ronaldo Por

Cristiano Ronaldo promoveu, nas redes sociais, um pequeno excerto de uma campanha publicitária da Nike, onde revelou que ninguém será comparado a ele, e quando começou realmente a acreditar que podia alcançar o topo. Veja.

Confiante no talento, no trabalho e na dedicação. Foi desta forma que Ronaldo definiu a sua ascensão até ao topo do futebol, com início num sonho de criança.

“Ao início sonhava ser o melhor jogador do mundo. Os meus amigos olhavam para mim e pensavam: ‘o que estás a pensar?’ Eu jogava por divertimento, mas na minha cabeça sabia que tinha potencial”,admite o capitão de Portugal.

Apesar da crença, o craque português revela que apenas em Inglaterra, quando se transferiu para o Manchester United, viu que essa possibilidade podia ser real.

“Quando cheguei a Manchester, foi quando comecei a acreditar realmente. Não vejo muita gente com o meu talento, com o meu empenho, a minha dedicação e com o meu trabalho. Não haverá ninguém que possa ser comparado comigo. Ninguém vai ser como Cristiano Ronaldo”, assume.

Veja as declarações de Ronaldo, num vídeo intitulado ‘Dedicação desde o início’.

