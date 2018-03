Acidentes Vídeo mostra acidente de paraquedas que provocou um morto Por

Uma mulher de 47 anos morreu, no México, numa colisão entre dois paraquedas, que ficou registada em vídeo. As imagens podem ferir a sensibilidade de alguns leitores.

O incidente fatal para uma mulher ocorreu no México, no passado sábado. Dois turistas alugaram os paraquedas e sobrevoavam uma praia de um resort. Numa manobra mal calculada, acabaram por se tocar, como as imagens documentam.

O Daily Mail revela que uma mulher de 47 anos perdeu a vida e que o outro paraquedista, um homem, ficou ferido sem gravidade.

Os dois paraquedistas eram amadores e alugaram o equipamento. Não tinham experiência de utilização do mesmo.

