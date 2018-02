Local Vídeo: Madeira em alerta vermelho Por

Escolas e espaços públicos encerrados, aeroporto condicionado, queda de árvores, forte chuva e agitação marítima. A Madeira está sob aviso vermelho nas zonas montanhosas. Veja o vídeo.

A Madeira está sob um forte temporal que condiciona o aeroporto, escolas e espaços públicos. Duas escolas em Curral das Freiras tiveram de ser encerradas, e a Câmara do Funchal decidiu encerrar espaços públicos, sobretudo depois da queda de árvores, decorrente das condições climatéricas adversas.

Também a atividade no aeroporto do Funchal foi afetada, com 10 voos cancelados.

As chuvas são intensas e o vento é forte nas zonas mais altas. A agitação marítima também é elevada: preveem-se ondas na ordem dos 14 metros.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou o alerta vermelho para as zonas montanhosas, em virtude do vento e chuvas, nível de alerta que vai até ao final desta terça-feira.

As restantes zonas do arquipélago mantêm-se sob alerta laranja, devido à chuva que deverá abrandar na tarde de hoje.

Veja o vídeo:

