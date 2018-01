Nas Redes Vídeo: IKEA lança anúncio que pode mudar a vida das mulheres Por

A IKEA já nos tem surpreendido com campanhas originais, mas o mais recente folheto da marca sueca tem deixado muita gente de queixo caído. O anúncio promete mudar a vida das mulheres com um desconto… familiar.

A surpresa começa logo no título do anúncio, que ocupa uma página inteira do mais recente folheto da marca na Suécia.

“Urinar neste anúncio pode mudar a sua vida”.

Por baixo, surge a imagem de um berço, comercializado a 995 coroas suecas.

No entanto, há uma surpresa reservada para as mulheres que urinarem no anúncio.

Na página consta um espaço que funciona como um teste de gravidez. Basta uma amostra de urina.

Caso a mulher esteja grávida, o preço do berço desce para as 495 coroas suecas. “Preço de família”, explica a IKEA.

