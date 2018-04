Vídeo: Cláudio Ramos faz escândalo com o técnico do ar condicionado

Cláudio Ramos teve um acesso de fúria, no programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras. Tudo por culpa das variações de temperatura. O técnico de ar condicionado foi alvo de críticas do comentador. “Eu estou a trabalhar. Estou há três anos para que me resolvam o problema. Por amor de Deus. É preciso perder a paciência. Então?”, afirmou o comentador, irritado.