“Sou apresentador, não sou um ‘bibelot’ nem uma flor de estufa”, diz Cláudio Ramos

Cláudio Ramos reagiu ao comentário de uma seguidora, nas redes sociais, para garantir que manterá o profissionalismo caso passe a fazer parte do Somos Portugal.

Depois de ser retirado da apresentação do Big Brother com o regresso de Cristina Ferreira (agora como diretora de Entretenimento e Ficção) à TVI, Cláudio Ramos tem perdido protagonismo na estação e nem sequer apareceu na apresentação do novo ‘hino’ da TVI.

O futuro de Cláudio Ramos tem dado azo a rumores e o próprio apresentador demonstrou desconforto ao fazer algo muito pouco habitual nele: respondeu ao comentário de uma seguidora, que sugeriu uma ‘despromoção’ ao Somos Portugal.

“Não é um trabalho menor e não gosto quando num tom depreciativo tentam passar isso”, reagiu Cláudio Ramos.

“Voltarei ao Somos Portugal feliz e contente assim que fizer sentido. Eu gosto das pessoas e do contacto com elas. Eu sou um apresentador. Não sou um ‘bibelot’ nem uma flor de estufa”, reforçou.

O Somos Portugal é, de acordo com o apresentador, “um programa tão nobre como outro programa qualquer”.

Cláudio Ramos defendeu que “não há bons e maus programas”, mas sim “televisão bem feita e mal feita”.

“A minha será sempre bem feita. Porque quem a vê não merece menos que isso”, acrescentou.

O apresentador justificou também a ausência na apresentação do novo ‘hino’ da TVI, explicando que nesse dia estava com uma filha, no Alentejo.