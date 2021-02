Nas Notícias Cláudio Ramos realiza sonho de jovem com doença neurodegenerativa rara (vídeo) Por

O apresentador Cláudio Ramos surpreendeu Tiago Antunes, jovem que sofre de uma doença neurodegenerativa e que luta pela despenalização da morte medicamente assistida, com o apoio para a edição de um romance.

Cláudio Ramos emocionou-se com a história de vida de Tiago Antunes, que sofre de artrogripose múltipla congénita, uma doença rara que lhe provoca 86 por cento de incapacidade motora.

O jovem luta pela despenalização da morte medicamente assistida. “Eu não quero ficar preso, deixem-me escolher”, disse Tiago Antunes, ao participar no ‘Dois às 10’.

Ao defender o direito a morrer com dignidade, o jovem revelou que escreveu um romance, “a história da Joana, com cancro em fase terminal e que recebe as piores notícias do mundo”.

“Então, decidiu partir à maneira dela, aproveitando cada segundo até partir”, contou Tiago Antunes, emocionando Cláudio Ramos.

O apresentador ofereceu-se, então, para publicar o romance: “Eu quero editar o seu livro, eu patrocino o seu livro. Pode ser? Fala com a editora, a minha produção fala consigo e eu patrocino o seu livro”.

“Mas você tem que me prometer que, daqui a dez anos, está aí, sentado. Fechamos este acordo? É uma coisa de homem para homem, a Maria [Botelho Moniz] é testemunha. Eu posso não estar aqui, mas você tem de estar. E o lançamento é feito aqui”, acrescentou Cláudio Ramos.

Veja aqui o vídeo.