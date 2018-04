Desporto Vídeo: Classe de Buffon depois da derrota frente ao Nápoles Por

Guarda-redes italiano mostrou, mais uma vez, o porquê de ser considerado uma figura história do futebol – dentro e fora de campo – com um gesto de fair-play para com a equipa do Nápoles, depois de sair derrotado. Veja o vídeo.

A derrota da Juventus frente ao Nápoles, em Turim, deixou o campeonato italiano – Serie A – ao rubro, com os dois clubes a estarem separados por apenas um ponto, quando faltam disputar quatro jornadas.

Apesar do desaire, consentido com um golo em cima dos 90 minutos, Gianluigi Buffon mostrou o porquê de ser considerado uma das personalidades com mais classe no mundo do futebol.

Bem depois do apito final, o histórico guarda-redes ficou no relvado durante bastante tempo, sem nenhum companheiro de equipa, a dar os parabéns a todos os elementos do Nápoles, de jogadores a restante equipa técnica.

Veja o vídeo.





