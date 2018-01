Nas Notícias Vídeo: Casa a arder em Tondela provoca um ferido Por

Um incêndio numa habitação em Sabugosa, no concelho de Tondela, deixou uma pessoa ferida.

De acordo com as primeiras informações, a vítima terá sofrido um ataque de ansiedade, na sequência do qual foi transportada para o Hospital de Viseu.

Um bombeiro teve de ser assistido no local, mas devido a uma crise de hipoglicemia.

O incêndio foi entretanto dominado pelos bombeiros, depois de ter consumido o primeiro andar e as águas furtadas.

De acordo com alguns populares, a casa estava desabitada, até porque estaria a ser restaurada.

6 PARTILHAS Partilhar Tweetar