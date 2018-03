Mundo Vídeo: Cargas policiais em Barcelona Por

A polícia espanhola, a mando do Governo de Madrid, carregou esta noite sobre manifestantes pela independência da Catalunha, em Barcelona, fazendo pelo menos cinco feridos.

O balanço dos feridos foi avançado pelo Sistema Médico de Emergência espanhol.

A carga policial ocorreu em frente à delegação do Governo central na Catalunha, em Barcelona.

A manifestação de protesto, espontânea, foi crescendo após o anúncio de que o Supremo Tribunal espanhol tinha decretado a prisão efetiva sem fiança para cinco políticos independentistas catalães, por suspeita do crime de rebelião, no âmbito da campanha separatista por uma república independente na Catalunha.

O juiz Pablo Llarena ordenou a detenção da ex-presidente do Parlamento catalão Carme Forcadell, do candidato à presidência do Governo regional Jordi Turull e dos ex-conselheiros (ministros regionais) Raúl Romeva, Josep Rull e Dolors Bassa.

Na prisão, também ‘preventiva’, estão há vários meses o antigo vice-presidente do Governo regional Oriol Junqueras, o ex-conselheiro Joaquim Forn, o ex-presidente de uma associação cívica separatista (ANC) Jordi Sánchez e o presidente da associação Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Estes presos políticos estão acusados pelo Governo central espanhol (Madrid) do crime de rebelião, arriscando-se a penas de 15 a 25 anos de prisão.

