E tudo o vento levou? Não necessariamente, mas bastaram umas rajadas mais teimosas para deixar Donald Trump aflito.

O Presidente dos EUA pode até ser, como o título informal indica, ‘o homem mais poderoso do mundo’, mas tal não é suficiente para derrotar a natureza.

No momento em que o chefe de Estado subia para o avião presidencial (o famoso Air Force One), o vento resolveu ‘brincar’ com o cabelo que é a imagem de marca de Trump.

