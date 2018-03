Desporto Vídeo: Autor do busto de Ronaldo tenta nova versão Por

Emanuel Santos, o autor do viral busto de Cristiano Ronaldo, fez uma nova versão da escultura. “Embora haja pessoas que façam chacota, há muitas que dão valor”, justificou o artista.

Foi um dos momentos virais de 2017. No dia em que o aeroporto do Funchal foi batizado com o nome de Cristiano Ronaldo, o jogador foi homenageado com um busto que seria gozado por todo o mundo.

A controvérsia e a paródia foram tantas que deram fama mundial a Emanuel Santos, um funcionário do aeroporto que era um apaixonado pela escultura e se propôs a fazer um busto para homenagear CR7.

Outros casos virais se sucederam e o busto de Ronaldo foi caindo no esquecimento. Até que o Bleacher Report entendeu que Emanuel Santos merecia uma segunda hipótese.

Num curto documentário, o escultor autodidata recordou como tudo começou.

“Estava a trabalhar e ouvi falar que o aeroporto ia passar a ter o nome do Ronaldo. Imediatamente, comecei a esculpir e moldar o barro

Quando terminou a obra, Emanuel Santos fez com que o homenageado visse o trabalho, através de fotos enviadas pelo irmão do capitão da Seleção Nacional.

“O Ronaldo considerou que estas rugas daqui [junto aos olhos] poderiam estar um bocadinho salientes, perguntou-me se as poderia desbastar mais um bocadinho”, revelou o artista.

No dia da inauguração, “não houve conversa”. E seguiu-se o inimaginável…

O busto de Ronaldo tornou-se viral em todo o mundo, ridicularizado por ser tão diferente da pessoa que era suposto representar.

“Acho que não foi justo”, defendeu-se o autor.

“Se não ficou 100 por cento igual, as pessoas têm de perceber que a arte não é uma ciência exata, é uma forma de expressão”.

Mas as pessoas não percebem. Com Emanuel Santos em silêncio ao lado do busto, os repórteres do Bleacher Report pediam a opinião de quem passava pelo busto. E foram raros os que acharam o busto “parecido” com Ronaldo.

Se pudessem dar um recado ao escultor, as pessoas, que não sabiam que Emanuel Santos estava ali a ouvir as críticas, dir-lhe-iam para “tentar outra vez”.

E o escultor do busto de Ronaldo teve uma nova oportunidade para mostrar o que vale.

“Às vezes, é preciso ter uma certa ousadia para ir contra o habitual. Embora haja pessoas que façam chacota, há muitas que dão valor. Se houver pessoas a ver o lado positivo da obra, esse número pequeno é suficiente para nos dar força”, concluiu o artista.

Veja o documentário.

