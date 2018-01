Vídeo: Airbag especial para idosos vai ser usado fora do carro

A Helite, uma empresa dedicada a equipamentos de proteção para motociclistas, criou um airbag especializado para idosos que previne fraturas em caso de queda. Chama-se Hip’Air e usa-se junto ao corpo, podendo ser utilizado em qualquer lugar. Veja o vídeo.

O avanço da idade é acompanhado pela redução de agilidade, que, por conseguinte, aumenta a possibilidade de queda e fraturas, nomeadamente na bacia – a região mais afetadas por estes fenómenos nos idosos.

Nesse sentido, a Helite dedicou-se durante 10 anos ao desenvolvimento da solução ideal, um airbag que pode ser usado por baixo da roupa, que permite uma movimentação natural e que funciona com recurso a uma bateria que deve ser recarregada a cada duas semanas.

Para tornar a criação possível, a empresa desenvolveu um algoritmo que estudou os movimentos corporais e o balanço natural de um idoso. É revestido em nylon muito simples de colocar e remover.

O sistema ativa-se automaticamente quando deteta uma queda, com dois sacos que cobrem toda a área da anca até meio do fémur.

Com um tempo de ‘reação’ de apenas oito centésimos de segundo, o airbag dispara antes do corpo embater no chão e, quando isso acontece, o ar desaparece progressivamente até voltar à sua forma normal.

Em caso de queda, no entanto, é necessário substituir os sacos e a bomba de ar, de forma a deixar o Hip’Air novamente operacional.

Veja o vídeo.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar