Desporto Vídeo: Adeptos no relvado durante intervalo do Estoril – FC Porto

Centenas de adeptos que assistiam ao jogo entre Estoril e FC Porto foram mandados para o relvado, durante o intervalo. As autoridades optaram pela evacuação de uma das bancadas após a deteção de fissuras.

As imagens mostram bem a confusão que se gerou no relvado, com os adeptos, maioritariamente afetos aos dragões, sem saberem bem o que deviam fazer.

Com a bancada vazia, as autoridades realizaram uma vistoria, de forma a apurar se havia risco ou não da estrutura ruir.

Passado algum tempo, algumas dezenas de adeptos foram autorizadas a regressar à bancada, embora só à parte inferior da mesma.

No entanto, foi decidido que não estavam reunidas as condições para o reatamento do jogo. A segunda parte foi adiada, com data ainda incerta.

Veja o vídeo feito por um adepto no relvado: