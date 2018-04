Local Vereador do PS assaltado em Alcabideche por três encapuzados Por

Um vereador do PS, de Cascais, e um amigo, foram assaltados na madrugada desta terça-feira, por três jovens encapuzados e armados no estacionamento do supermercado Aldi, na Amoreira, Alcabideche.

O assalto registou-se por volta das três horas da manhã, depois do vereador socialista João Ruivo e o amigo terem abandonado um bar restaurante situado junto ao parque de estacionamento do Aldi, avança o jornal digital Cascais24.

No momento em que os dois homens conversavam junto à viatura, surgiram três desconhecidos, aparentemente jovens, encapuzados e todos eles empunhando armas de fogo.

Um dos assaltantes encostou a pistola ao peito do autarca e um outro à cabeça do amigo, exigindo as respetivas carteiras.

Ainda segundo o Cascais24, o ataque noturno foi extremamente rápido, com os assaltantes a lançarem ao solo a carteira do vereador, que não continha dinheiro e a colocarem-se em fuga com a carteira e o telemóvel do amigo do autarca.

Os três assaltantes empreenderam a fuga apeada, mas é possível que contassem com um veículo como meio de fuga nas proximidades.

O autarca e o amigo apresentaram queixa na GNR de Alcabideche e, entretanto, foram ouvidos ao final da manhã por inspetores da Brigada Antirroubo da PJ de Lisboa.

2 PARTILHAS Partilhar Tweetar