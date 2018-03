Nas Notícias Várias barras encerradas devido ao mau tempo Por

As condições climatéricas adversas, que se têm feito sentir nos últimos dias, obrigam ao encerramento de 14 barras marítimas. Três estão condicionadas, nesta segunda-feira, em consequência do mau tempo.

A Marinha Portuguesa diz que estão fechadas à navegação as barras de Caminha, Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Porto do Douro, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, Peniche, Cascais, Lagos, Portimão, Tavira e Vila Real de Santo António.

Estão ainda condicionadas as barras de Setúbal, Faro e Olhão.

Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores as barras estão abertas à navegação.

As autoridades decidiram emitir um alerta por causa do mau tempo e pedem cautela às populações, pedindo que se evitem aproximações ao mar.

Nesta segunda-feira, a chuva deverá continuar a cair.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são esperados períodos de “chuva fraca”, que devem aumentar de intensidade no decorrer do dia.

A precipitação poderá ser “de neve nas terras altas do norte e centro”, neste começo de semana.

