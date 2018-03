Mundo Um vídeo a 360 graus mostra-nos porque nunca devemos abandonar os idosos Por

Um vídeo intenso transporta-nos para o interior de um quarto, numa casa de repouso em Moscovo. Conta-nos a história de idosos que foram abandonados pela família e vivem em solidão. Um vídeo a 360 graus, que nos coloca no centro deste drama.

Uma equipa do RT, em parceria com o fundo de caridade Starost v Radost (que pode ser traduzido como ‘Feliz Terceira Idade’), criou um vídeo que nos coloca no centro de um problema social: o abandono dos idosos.

Uma vez que se trata de um vídeo a 360 graus, é possível simular a presença no local.

E o local é um quarto vazio, o silêncio da solidão, interrompido pela televisão que se transforma em companhia e no único elo de ligação com o mundo.

O local é também o refeitório, onde silenciosamente se fazem as refeições, ao lado de perfeitos desconhecidos.

Estima-se que os idosos passem 10 anos nesta condição. Acordar, fazer a refeição, descansar, dormir, sem companhia, num ciclo vicioso até à morte.

Este é um drama social inimaginável, para qualquer uma das vítimas. E quando chegar a nossa vez? Seremos nós felizes na terceira idade?

Veja o vídeo:

10 PARTILHAS Partilhar Tweetar