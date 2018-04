Local Um morto e um ferido em acidente na A28 Por

Uma pessoa morreu, nesta quinta-feira, num acidente que envolveu um ligeiro e um veículo de mercadorias, na A28, em Vila do Conde. Há ainda um ferido ligeiro, que recebeu assistência no Hospital da Póvoa de Varzim.

Um acidente de viação ao início da tarde de hoje provocou uma vítima mortal, na A28, na localidade vilacondense de Retorta.

A colisão, cujas circunstâncias não são conhecidas, envolveu duas viaturas: um ligeiro e um veículo de mercadorias.

De acordo com o Jornal de Notícias, que cita fonte dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, o embate deu-se no sentido Viana do Castelo-Porto, ao quilómetro 26 daquela autoestrada.

O ferido ligeiro foi transportado pelos bombeiros ao Hospital da Póvoa de Varzim, onde recebeu tratamento.

