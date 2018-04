Motores Um arranque de campeonato para Miguel Ramos esquecer Por

A deslocação de Miguel Ramos ao Autódromo de Monza para disputar a prova inaugural do Blancpain GT Endurance Cup saldou-se por uma enorme desilusão.

O piloto de Gaia, que dividiu o Lamborghini Huracan GT3 # 27 da Daiko Larazus Team com Fabrizio Crestani e Giuseppe Cipriani, não conseguiu concluir a corrida, para a qual partiram do 50º lugar da grelha.

Se no primeiro turno de condução Cipriani conseguiu ganhar algumas posições, entregando o carro negro e vermelho a Crestani no 44º lugar, conseguindo este último chegar ao 36º posto na segunda hora de corrida, o desfecho não seria o melhor. Miguel Ramos fazia o último terço da prova com o Lamborghni # 27, mas não foi muito longe, já que depois seria obrigado a rumar às boxes com problemas de motor.

“Hoje tivemos uma corrida muito desafiante e sendo muito sincero, estou neste momento com uma forte mistura de sentimentos. Esta é uma pista fantástica, carregada de história, especialmente em termos de provas de endurance”. Estivemos os três muito bem ao longo do fim de semana, aliás não se esperaria o contrário em colegas deste calibre, mas o carro teve vários problemas em termos de potência e simplesmente não andava o que pretendíamos nas retas”, referiu Ramos no final da prova.

“De qualquer modo isto é o automobilismo e temos de continuar em frente. Fizemos individualmente e como equipa, um grande trabalho e estamos agora ainda mais motivados e focados para a próxima corrida”, acrescentou o piloto de Gaia que só pensará no Blancpain Endurance Cup a 19 de maio, quando for a prova de Silverstone, já que antes disso estará a 5 e 6 de maio em Paul Ricard para a segunda etapa do International GT Open.