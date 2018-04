Desporto UEFA Futsal Cup: Sporting perde final para o Movistar Por

O Sporting perdeu hoje a sua terceira final da UEFA Futsal Cup, cedendo pelo segundo ano consecutivo frente aos espanhóis do Movistar, de Ricardinho, desta vez por 5-2, em Saragoça, Espanha.

Depois dos 7-0 com que foram derrotados na final de 2017, no Cazaquistão, os ‘leões’, que já perdiam ao intervalo por 3-1, acabaram novamente vencidos, com Ricardinho a marcar o segundo golo do Movistar, que na altura dava o 2-1.

Este é o quinto título europeu do Movistar, enquanto o Benfica continua a ser a única equipa a conquistar o troféu para Portugal, em 2010.

