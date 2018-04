Desporto Tondela vence Desportivo das Aves e tem manutenção praticamente assegurada Por

O Tondela deu hoje um passo importante quanto à permanência na I Liga de futebol, ao receber e vencer o Desportivo das Aves por 3-0, em jogo da 31.ª jornada da prova.

Um golo na própria baliza de Ponck, aos 56 minutos, abriu o caminho para a vitória dos tondelenses, que anotaram, aos 69 minutos, o golo da tranquilidade, através de Miguel Cardoso, antes de Tyler Boyd, aos 90+1, fechar definitivamente as contas.

Com esta vitória, o Tondela subiu ao 10.º posto com 35 pontos, os mesmos que o Portimonense, 11.º e que perdeu em Chaves por 2-1, estando a equipa de Tondela agora com oito pontos de avanço para a zona de descida, numa altura em que só estão nove pontos em jogo, enquanto os avenses estão no 16.º posto com 28, apenas mais um do que o Feirense, primeira equipa abaixo da linha de despromoção.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar