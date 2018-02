Tiago Monteiro no WTCR com a Honda

A longa ‘travessia’ de Tiago Monteiro após o acidente sofrido em testes em Barcelona, Tiago Monteiro estará de regresso às competições internacionais alinhando na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) aos comandos de um Honda Civic.

O piloto português tinha visto a sua campanha para se tornar Campeão do Mundo de Carros de Turismo ser gorada pelo acidente que o afastou das pistas, quando liderava destacado o WTCC, mas agora irá competir num Civic KB Type R TCR da equipa belga Boutsen Ginion Racing, fazendo dupla com o argentino Esteban Guerrieri.

“Estou feliz por poder ficar no seio da família Honda por mais um ano. Depois dos meu começo com eles em 2012 tinha a sensação de ser cada vez mais competitivo ao longo das épocas e bem colocado para conseguir o título antes do meu acidente”, começa por reagir Tiago Monteiro.

“Estes últimos seis meses foram particularmente difíceis, mas quero finalmente voltar ao volante e aproveitar de um incróvel apoio, prosseguindo como piloto da Honda. A Boutsen Ginion Racing é uma equipa competitiva, que já venceu duas provas no TCR, e estou impaciente por voltar aos circuitos”, acrescenta o piloto do Porto.