Nas Notícias Testes de HIV e Hepatite vão poder ser feitos na farmácia Por

Os testes de HIV e da Hepatite B e C vão passar a ser feitos na farmácia e em laboratórios de análises clínicas, por forma a tentar identificar infetados de forma precoce.

De acordo com o que escreve, nesta segunda-feira, o jornal Público, que explica que o documento do Ministério da Saúde será publicado em Diário da República, se o resultado do teste for positivo, será necessária uma confirmação mais detalhada.

Os testes ao HIV e Hepatites são realizados, até agora, em hospitais e centros de saúde, além de organizações comunitárias e centros de apoio a infetados.

Agora será o Infarmed a fixar o preço e a detalhar como é que estes testes vão ser realizados em farmácias e laboratórios de análises clínicas.

A Autoridade do Medicamento tem 30 dias para explicar como é que se vai processar esta situação.

A Organização Mundial de Saúde entende que realizar o teste na farmácia poderá ter vantagem ao nível da privacidade e, consequentemente, fazer com que mais pessoas – que podem estar infetadas – possam fazer o teste que, de outro modo, não o fariam.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar