Nas Notícias Infarmed aprova 14 pedidos para tratamento inovador após apelo viral de Constança Por

O Infarmed anunciou hoje ter aprovado 14 pedidos de Autorização de Utilização Especial (AUE) do Kaftrio, um tramento inovador para a fibrose quística, dias depois de um apelo de Constança Braddell ter viralizado nas redes sociais.

A jovem de 24 anos, cujo estado de saúde se deteriorou deste setembro de 2020, tendo perdido desde então 13 quilos, acusou publicamente a autoridade do medicamento de “virar costas” aos doentes com fibrose quística, uma doença genética, hereditária e rara.

“Não quero morrer, quero viver! Nunca pensei chegar ao ponto de ter de escrever sobre a iminência da minha morte. Azar o meu, que nasci e resido num país onde a fibrose quística tem pouca ou nenhuma expressão e daí o tratamento que me poderá salvar a vida me estar a ser negado”, escreveu Constança Braddell, num apelo que se tornou viral.

Hoje, o Infarmed revelou ter concedido 14 autorizações para o uso do Kaftrio, das quais seis foram concedidas ao Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), onde a jovem se encontra internada.

De acordo com fonte do regulador do medicamento, citada pela Lusa, entre essas 14 aprovações está o pedido para a utilização do medicamento inovador na doente Constança Bradell, que se queixou da demora na aprovação em Portugal do tratamento destinado à fibrose quística.

Na segunda-feira, o diretor clínico do CHULN tinha afirmado que o Kaftrio poderia chegar em breve a mais cinco doentes daquele centro hospitalar, que inclui o Hospital de Santa Maria e o Hospital Pulido Valente.