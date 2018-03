Motociclismo Tech 3 troca Yamaha por KTM Por

Depois de ter anunciado o fim da sua ligação à Yamaha no MotoGP no final de 2018, a equipa Tech 3 procurou uma alternativa, e encontrou-a na KTM.

A formação liderada por Hervé Poncharal passará a utilizar as motos austríacas a partir de 2019. Será mesmo a equipa satélite da KTM, inscrevendo duas RC16 no Campeonato do Mundo. “Estamos muito contentes por unir forças com a Tech 3 no MotoGP a partir de 2019. A equipa tem muitos anos de experiência e conseguiu grandes resultados no campeonato. A sua estrutura profissional vai tornar-nos mais fortes”, comentou a propósito Pit Beirer, diretor desportivo da marca austríaca.

A KTM estreou-se no MotoGP em 2017, tendo terminado o Campeonato do Mundo de Construtores na quinta posição, tendo um nono lugar como melhor resultado em grandes prémios. E antes deste acordo, Hervé Poncharal tinha revelado um acordo de três anos para ter motos “exatamente com a mesma especificação” das motos da equipa oficial.