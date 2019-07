Nas Notícias Tiago Monteiro em 10.º na primeira das duas corridas do dia em Vila Real Por

O português Tiago Monteiro (Honda) foi 10.º na primeira das duas corridas de hoje da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), a decorrer em Vila Real, ganha pelo espanhol Mikel Ascona (Cupra).

Monteiro partiu da nona posição, pois os 10 primeiros da qualificação da manhã inverteram a sua posição na grelha para esta primeira corrida, tendo o luso terminado a 14,626 segundos do vencedor.

Para a segunda corrida da tarde, a mais importante do fim de semana do Circuito Internacional de Vila Real, Tiago Monteiro parte da segunda posição, atrás do húngaro Attila Tassi, seu companheiro de equipa na KCMG com um Honda Civic.

O argentino Esteban Guerrieri (Honda), que foi terceiro classificado, reforçou a liderança do campeonato, com 231 pontos, já que o húngaro Norbert Michelisz (Hyundai), vencedor da corrida de sábado, não terminou, mantendo os 200 pontos.

Tiago Monteiro é 23.º classificado, com 33 pontos.

A terceira e última corrida desta sexta jornada do WTCR começa às 17:00.