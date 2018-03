Local Suspensas as buscas por turista desaparecido na Madeira Por

Foram suspensas as buscas para encontrar o turista desaparecido desde quarta-feira, informou a capitania do Funchal. A operação será retomada amanhã de manhã.

O turista, de nacionalidade britânica, foi arrastado por uma onda quando se encontrava na praia Formosa, na ilha da Madeira, por volta das 23h00.

Nas buscas estão envolvidos o navio patrulha ‘Figueira da Foz’ e várias embarcações salva-vidas, que cobriram toda a orla costeira desde Câmara de Lobos (concelho vizinho do Funchal, a oeste) até à Ponta da Oliveira (a leste).

De acordo com o comunicado emitido pela capitania, a operação “centrou-se no local onde o turista terá desaparecido”, abrangendo “desde a Ribeira dos Socorridos até à Doca do Cavacas”.

Para além de meios da Marinha, da Autoridade e Polícia Marítima, da Associação Madeirense para Socorro no Mar (SANAS) e do Serviço Regional de Proteção Civil, participaram ainda nas operações nadadores-salvadores da Frente Mar Funchal e elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O objetivo de encontrar o turista “até ao pôr do sol” não foi bem sucedido, com as operações a serem suspensas com o cair da noite.

Amanhã, as buscas vão continuar “na orla costeira, concentrando os meios nas zonas onde existem evidências de confluência de objetos provenientes da ação das correntes marítimas”, referia ainda o comunicado.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar