Sócrates na Universidade para explicar saída da crise

O antigo primeiro-ministro, José Sócrates, vai encerrar um ciclo de conferências sobre economia na Universidade de Coimbra, com uma palestra a propósito da crise de 2008.

Quando o Lehman Brothers faliu, dando início a uma grave crise financeira (e depois social), a economia portuguesa foi das mais afetadas.

O primeiro-ministro à data era José Sócrates, pelo que o Núcleo de Estudantes de Economia da Associação Académica convidou o socialista para encerrar um ciclo de palestras que teve início com um outro ex-primeiro-ministro, Passos Coelho, que analisou e comentou o Orçamento do Estado para 2018.

“José Sócrates foi primeiro-ministro nos anos da crise na sequência da falência do Lehman Brothers e por isso achámos interessante que pudesse fazer uma retrospetiva do que foi a sua ação e o seu pensamento nesse período”, justificou Simão Carvalho, presidente do núcleo, em declarações ao Expresso.

Como governante com um papel “incontornável no panorama político português”, Sócrates poderá explicar quais seriam “os seus projetos para encontrar uma solução para a crise”, complementou Simão Carvalho.

A palestra está marcada para as 14h15 de quarta-feira, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Certo é que não há unanimidade quanto aos responsáveis pela crise económica e financeira que atingiu Portugal. José Sócrates era primeiro-ministro quando Portugal pediu o resgate. E foi com a troika que Passos Coelho sucedeu a Sócrates.

O socialista vai, no entanto, explicar a saída da crise.

