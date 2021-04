Nas Notícias PS acusa Cravinho de ter “memória um pouco afetada” por criticar Sócrates Por

O PS, através de Constança Urbano de Sousa, vice-presidente da bancada parlamentar, reagiu às polémicas declarações de João Cravinho, figura histórica do PS que acusou abertamente o partido, quando este era liderado por José Sócrates, de travar o pacote criado para combater a corrupção.

Em entrevista à SIC Notícias, o ex-ministro João Cravinho defendeu que Sócrates “tirou o combate à corrupção do plano do Governo”, tendo “recusado liminarmente” a proposta elaborada pelo próprio Cravinho em 2006.

Cravinho “deve estar com a memória um pouco afetada”, reagiu Constança Urbano de Sousa, assegurando que o pacote Cravinho, como ficou conhecida essa proposta de estratégia contra a corrupção, “foi praticamente todo concretizado” ainda no tempo de José Sócrates.

“Desde há muitos anos, há décadas, diria eu, quase praticamente toda a legislação que nós temos hoje no domínio da luta contra a corrupção foi aprovada pela mão do Partido Socialista”, frisou a deputada do PS, em entrevista à TSF.

“A única medida do chamado pacote Cravinho que não foi aprovada e que o PS não apoiou foi a do enriquecimento ilícito, por ser considerado inconstitucional, e que depois foi considerado inconstitucional duas vezes”, finalizou Constança Urbano de Sousa.