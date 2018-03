Desporto Sérgio Conceição e um curioso elogio a Rui Vitória Por

Durante a conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Boavista, Sérgio Conceição lamentou “as mentiras que se escrevem nas redes sociais”, numa alusão ao incidente com o treinador do Paços e, também, às declarações de Sérgio Oliveira à revista Dragões. O técnico do FC Porto não teve receios de elogiar Rui Vitória, para dar um exemplo de uma mentira que alimentou a imprensa.

O treinador do FC Porto fez hoje a antevisão da partida com o Boavista, que se disputa neste sábado, no Estádio do Dragão, onde os líderes tentam reerguer-se da derrota em Paços.

Sérgio Conceição foi confrontado com uma declaração do médio Sérgio Oliveira, em entrevista à revista Dragões.

As palavras do jogador deram origem a boatos, nas redes sociais, que deram origem a polémica. O médio disse: “Já ouvi por aí uns ‘zunzuns’ de que nós tomamos coisas para correr… Talvez as pessoas não tenham a noção do que trabalhamos todos os dias e da exigência que o mister nos coloca”.

Sérgio Conceição levantou o problema das “mentiras” que se propagam nas redes sociais. “Uma coisa é criticar, outra é enxovalhar e esconderem-se através de um nome falso e de uma foto nas redes sociais”, disse.

E aproveitou para citar um exemplo onde Rui Vitória é visado.

“Nas redes sociais há muitas mentiras. Ainda agora vimos o Marco Silva, apontado para o lugar de Rui Vitória, que é bicampeão, está em segundo lugar e a fazer um bom trabalho no Benfica”, lamentou, num curioso elogio ao treinador encarnado.

Na conversa com os jornalistas, onde o técnico abordou a polémica que o envolveu na última partida, em Paços de Ferreira. Voltou a criticar a estratégia daquela equipa e justificou o seu comportamento.

“Vi meio mundo escandalizado por não cumprimentar o treinador do Paços. Fiquei a perceber que existem tantos adeptos do Paços de Ferreira… Não senti vontade de o cumprimentar. E não sou hipócrita, não sou falso”.

O treinador portista reiterou críticas ao antijogo do adversário: “Não tenho nada contra o João Henriques. Vi-o a promover esse tipo de situações. Entende-se que pode defender com a equipa baixa, queimar algum tempo, isso é normal, mas não daquela forma”.

Sobre o encontro com o Boavista, Sérgio Conceição revelou que Alex Telles permanece de fora, por lesão, e que Soares ainda pode ir a jogo.

Também de fora ficará José Sá, que viu o cartão vermelho, na última jornada, “num desabafo compreensível dirigido ao árbitro”.