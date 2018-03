Desporto Selecionador mexicano deixa aviso ao FC Porto Por

O selecionador do México deixou um aviso a Sérgio Conceição por causa do condição física de Héctor Herrera, que regressou mais cedo ao Porto devido a uma lesão.

O técnico do México avisa que é preciso “calma” no regresso de Herrera à competição sob pena de se provocar um prolongamento da paragem do médio.

“Fizemos uma ressonância magnética e ficou evidente que o Héctor [Herrera] não estava em condições de jogar. Para a nossa equipa técnica a prioridade são os jogadores e no caso dele tínhamos de o proteger ao máximo e por isso resistimos à tentação. Foi frustrante não podemos contar com ele para nenhum dos dois jogos”, lembrou o selecionador nacional do México, em declarações aos jornalistas.

Juan Carlos Osório destacou o profissionalismo da estrutura dos dragões e lembra que agora “o façam com profissionalismo que tem caracterizado o FC Porto”.

“Quando decidirem que ele deve regressar [aos relvados], que seja o momento oportuno porque, de acordo com o nosso departamento médico, se apressarem esse dia pode haver consequências graves para o Héctor.”

Herrera está a contas com um traumatismo na perna esquerda.

