Salvador Sobral com presença confirmada na Eurovisão

Salvador Sobral vai marcar presença na final da Eurovisão, que se irá realizar em Lisboa. O vencedor da última edição, que tem enfrentado uma recuperação de saúde, foi confirmado na gala por parte da organização. Também Ana Moura e Mariza vão tocar no festival.

Em comunicado, a RTP explica também que Salvador Sobral vai interpretar o tema ‘Amar pelos dois’, que venceu o Festival Eurovisão da canção, em 2017, mas também irá mostrar um tema inédito.

Além disso, está confirmada a presença em palco de Ana Moura e Mariza.

“Pela primeira vez, as duas cantoras de Fado mais aclamadas internacionalmente, Ana Moura e Mariza, estarão juntas no palco do Festival Eurovisão da Canção 2018, naquele que promete ser um momento único na história da música portuguesa”, refere a estação pública.

A gala também irá mostrar ao mundo a música da lusofonia.

Branko, dos Buraka Som Sistema ajudará a fazer uma “viagem pela música eletrónica global em torno do mundo lusófono, entre Cabo Verde, Angola, Portugal e Brasil”.

O Festival da Eurovisão decorre entre 6 e 13 de maio, no Parque das Nações em Lisboa. A final está prevista para dia 12 desse mês.

Nos últimos tempos, Salvador Sobral já tem brindado os seus fãs com algumas interpretações.

