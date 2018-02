Nas Notícias RTP não dúvida da “integridade” de Diogo Piçarra Por

A RTP já reagiu à desistência de Diogo Piçarra do concurso Festival da Canção. A estação pública explica que “compreende e respeita a decisão”.

A estação pública diz que “independentemente dos argumentos e questões colocadas sobre o tema, a RTP não duvidou em momento nenhum da integridade do artista, cuja carreira já fala por si”.

Em comunicado, a RTP explica que “o tema ‘Mensageira’ assume o número 760 100 802 (sorteado para Diogo Piçarra), com a contagem a iniciar-se do zero a partir de agora”.

O cantor, recorde-se, confirmou a sua saída do festival de canções por causa de uma polémica relacionada com um alegado plágio da composição ‘A Canção do Fim’.

Nos últimos dias, muitos têm assumido que a música apresentada por Piçarra é semelhante a uma já antes revelada pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).

A final do Festival da Canção, de onde irá sair a música que Portugal levará ao concurso Eurovisão, onde defende o título conquistado por Salvador Sobral, em 2017, está agendada para o próximo domingo, dia 4 de março.

Veja a canção da IURD:

Agora veja a canção de Diogo Piçarra:

