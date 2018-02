Nacional Ronaldo faz declaração de amor a Georgina Por

Cristiano Ronaldo fez uma declaração de amor pública a Georgina Rodríguez, nesta terça-feira, através de uma mensagem e uma foto na rede social Instagram.

“O amor está no ar”, escreveu o craque português na legenda de uma foto onde aparece junto de Georgina à saída do jato particular de CR7.

Ambos de óculos de sol e sorridentes mostram aos fãs que a relação está para durar.

Mãe de Alana Martina – filha mais nova de Ronaldo – Georgina tem ajudado o craque português a criar os outros três filhos de CR7.

Ao longo da relação, recorde-se, Cristiano Ronaldo tem mostrado estar feliz ao lado da companheira atual, não se privando de mostrar até brincadeiras que faz com Georgina Rodríguez.

Veja um caso recente de uma brincadeira:

