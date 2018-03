Benfica Relação chumba recurso de Paulo Gonçalves Por

O Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou o recurso que Paulo Gonçalves, o assessor jurídico do Benfica, apresentou no chamado caso dos emails, avançou a SIC.

Na base da contestação estaria um alegado incumprimento de formalistas legais.

Paulo Gonçalves, arguido no processo que incide nas suspeitas de corrupção ativa e passiva no desporto, terá reivindicado que as autoridades judiciais não cumpriram todos os formalismos legais quando foi constituído arguido, ficando sujeito a termo de identidade e residência.

De acordo com a defesa do assessor jurídico da SAD do Benfica, não foram dados aos arguidos os esclarecimentos devidos sobre as suspeitas em que era visado, nem por escrito, nem oralmente.

Já a revista Sábado acrescenta que em causa estarão as buscas realizadas ao gabinete de Paulo Gonçalves no Estádio da Luz a 19 de outubro.

Na apreciação, os desembargadores confirmaram a decisão do Ministério Público, rejeitando o recurso.

