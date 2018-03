Fórmula 1 Red Bull vai apostar na estratégia para ter papel principal Por

Depois de ter sido batida na qualificação do Grande Prémio da Austrália por Lewis Hamilton e pelos pilotos da Ferrari, a Red Bull aposta na estratégia para ter um papel primordial na primeira corrida do ano da temporada de Fórmula 1.

O quarto lugar na grelha de partida de Max Verstappen e queda para o oitavo posto de Daniel Ricciardo por via da penalização de três lugares atribuída ao australiano, fazem com que a equipa de Milton-Keynes tenha de recorrer a um ‘plano B’ em Melbourne.

Verstappen é realista quando às suas hipóteses na corrida de domingo: “A Mercedes está demasiado longe, como previsto. Se não tivesse cometido um erro penso que estaria a meio segundo de Lewis, uma diferença menor do que a do ano passado. Tendo tudo em conta, e com uma boa estratégia, penso que serei competitivo na corrida. Face à Mercedes não estou tão certo, mas penso que terei uma boa luta com a Ferrari”.

Já Ricciardo mostra-se resignado com a sua sorte, face ao castigo que lhe foi imposto por ultrapassar a velocidade permitida aquando da situação de bandeira vermelha no segundo treino livre de sexta-feira: “É como se nos tivessem atirado uma tarte à cara. Sei que face ao líder o seu domínio é tão evidente que não podia fazer nada, mas em relação aos outros é duro. Isto é irritante”.

Ainda assim nem tudo é mau para o piloto de Perth, que espera poder recuperar algum terreno durante a corrida: “Somos os únicos no top dez a partir com pneus super macios, e espero que isso nos ajude. Idealmente, os da frente terão dificuldade em fazer funcionar os ultra macios com apenas uma paragem e nós tentaremos capitalizar isso. Vai ser muito difícil ultrapassar, por isso a estratégia será a chave. O ritmo de corrida parece bem e estou ansioso por estar no pelotão”.