Queda em treinos impede Sebastian Buhler de alinhar na Baja do Pinhal

Nem sempre as coisas correm como um piloto planeia, como foi agora o caso de Sebastian Buhler, a quem uma queda o impede de alinhar na primeira prova do Campeonato Nacional de Todo-o-terreno.

O jovem piloto da Yamaha, que este ano já triunfou em cinco das seis provas que disputou em diversas competições, sofreu a queda no decorrer de treinos para o arranque do CNTT, e foi transportado de urgência para o hospital de Cascais, onde se encontrar na Unidade de Cuidados Intermédios. A situação de Buhler é estável, mas permanecerá hospitalizado por, pelo menos, mais cinco dias, para uma melhor avaliação do seu estado de saúde.

Para o atual vice-campeão esta é a pior notícia na pior altura, já que há muito se preparava para participar na Baja TT do Pinhal, que se disputa no próximo fim de semana nos concelhos de Oleiros, Proença-a-Nova e Sertã.